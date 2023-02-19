В ДТП с двумя иномарками в Сыктывкаре пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 18 февраля, в Сыктывкаре столкнулись Skoda Rapid и BMW, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.37 на Сысольском шоссе. Мужчина 1977 года находился за рулем Skoda Rapid и выезжал со двора дома №74а. При этом водитель не уступил дорогу BMW, который ехал по главной дороге в сторону улицы Морозова. После этого «немец» врезался в дорожный знак.

В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в салоне Skoda. Водитель получил черепно-мозговую травму, а также ушибленную рану головы и грудной клетки. У пассажирки 1982 года рождения диагностировали ушиб мягких тканей левой подвздошной области. Женщина 1980 года рождения получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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Авария произошла на улице Куратова (подробности)