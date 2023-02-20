Возможно ли землетрясение в Коми: эксперты ответили на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

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Доктор физико-математический наук и заведующий лабораторией сейсмической опасности Алексей Завьялов ответил, возможно ли землетрясение в Коми. Он также назвал самые безопасные с точки зрения землетрясений регионы. По его словам, к таковым относятся Москва, Коми, ХМАО и Свердловская области.

В целом, по мнению ученого, небольшая сейсмическая активность может наблюдаться по всей территории страны, но она не представляет большой опасности. Одним из самых рискованных районов он считает Дальний Восток и Южный Урал, а землетрясение в Коми маловероятно, передает Ura.ru.

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