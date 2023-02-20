Жителей Коми 20 февраля ждут сильные магнитные бури

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Сразу два академических института в Москве и Новосибирске спрогнозировали сильные возмущения магнитного поля 20 февраля и в последующие дни. С сообщением об этом выступили также в Институте прикладной геофизики Росгидрометцентра.

Уточняется, что это случится из-за сильной вспышки на Солнце высокого класса – Х2.3/2B, которая была 17 февраля. Примечательно, что вспышка длилась более часа и сопровождалась выбросом корональной массы, передает «Российская газета».

По данным «Гисметео», в течение дня магнитные бури будут на уровне 4-5 баллов. Наиболее сильные возмущения ожидаются в течение дня, к вечеру они ослабятся до 3 баллов.

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