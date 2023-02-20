В лобовом столкновении Hyundai Creta и грузовика Scania пострадали четыре жителя Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Койгородском районе Коми произошло лобовое столкновение Hyundai Creta и грузовика Scania. Подробности аварии рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано накануне, 19 февраля, 8 км трассы Верхний Турунъю - Кудымкар. 38-летний мужчина за рулем корейского авто не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в грузовик.

Все находившиеся в салоне кроссовера получили серьезные травмы.

Так, водитель с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, а также закрытым переломом левого бедра со смещением, открытым переломом костей правой голени, переохлаждением и травматическим шоком второй степени был госпитализирован.

У 41-летней пассажирки авто диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травматический вывих левого тазобедренного сустава. 53-летняя пассажирка Hyundai также получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, а 42-летняя женщина - ушибы шейного отдела позвоночника, грудной клетки и передней брюшной стенки. Все пострадавшие были госпитализированы.

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