Житель Коми собирался продать 34 грамма марихуаны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте 50-летнего местного жителя подозревают в покушение на незаконный сбыт 33,67 грамма марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ранее судимый воркутинец хранил наркотики у себя в квартире. Во время обыска у него нашли 33,67 грамма марихуаны. Все это фигурант собирался продать. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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