В Сыктывкаре из-за перегоревшей проводки пожилая женщина-инвалид замерзала в квартире

Автор фото: Комяков Владислав

В Сыктывкаре в доме по улице 28-ой Невельской дивизии перегорела алюминиевая проводка. Из-за этого жильцы квартир замерзают: батареи не прогревают помещения, а обогреватели не включишь из-за отсутствия света.

В одной из квартир живет бабушка с инвалидностью. Женщина не может ходить, говорят соседи.

Как рассказали жильцы дома изданию БНК, одни работы по замене проводки стоят 40 тысяч рублей. Такой суммы здесь и сейчас у людей нет.

По информации управляющей компании «Город», дом подключен к центральному отоплению, однако в одной из квартир батареи оказались недостаточно теплыми, в результате чего жильцы решили включить электроконвекторы. Старая алюминиевая проводка не выдержала, но обошлось без пожара.

— Администрация предложила маневренный фонд по улице Общественной, дом 11. Получено предварительное согласие. По состоянию на 19:00 19 февраля решается вопрос о транспортировке пожилой женщины в маневренный фонд, планируется, что это произойдёт сегодня, — отметили в мэрии.

В настоящий момент ситуация по электрике и теплу в данной квартире находится на контроле Управления ЖКХ администрации Сыктывкара и непосредственно управляющей компании.

Автор жалобы подтвердила, что на переезд в маневренный фонд семья согласилась. Главное — перевести пожилую женщину на теплую квартиру. Варианты восстановления электропроводки администрация рассматривает в рамках своих полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главой фонда капремонта в Коми станет Валентина Чурила (подробности)