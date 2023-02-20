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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:22

Новогоднюю иллюминацию в Сыктывкаре погасят в марте

Часть уже отключили
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Новогоднюю иллюминацию в Сыктывкаре собираются отключить в два этапа, последний из них запланирован на март. Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Часть новогодней иллюминации отключили еще 17 февраля. Исключением стали развязка улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта и «Монумента трудовой славы». Там иллюминацию собираются отключить 1 марта.

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