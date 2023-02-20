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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:49

В Коми пассажирские поезда задержали на три часа

Это произошло из-за того, что снегоуборочная машина сошла с рельс
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Северной железной дороги

Фото: пресс-служба Северной железной дороги

В воскресенье, 19 февраля, пассажирские поезда в Коми задержали на три часа. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

На участке между станциями Чум и Лабытнанги сошла с рельс снегоуборочная машина. Это произошло около часа дня. На место отправился восстановительный поезд из Воркуты. В 16.00 движение восстановили. Из-за инцидента поезд Лабытнанги – Воркута задержался на 3 часа 29 минут, Воркута – Лабытнанги – на 2 часа 36 минут, Лабытнанги – Москва – на 1 час 16 минут.

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