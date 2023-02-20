Как будут работать почтовые отделения в Коми в праздничные дни

Фото: архив "КП"

Стал известен график работы почтовых отделений в Коми во время длинных выходных.

Как рассказали в «Почте России», 23-го числа отделения будут закрыты из-за праздника. Предшествующее ему 22 февраля будет сокращенным рабочим днем.

24 февраля отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и 9 марта возобновят обслуживание по обычному расписанию.

23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более 700 жителей Коми не могут получить загранпаспорта на 10 лет (подробности)