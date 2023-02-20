Солнце над Коми может вызвать 15-минутные помехи на телеэкранах

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В Коми может ухудшиться телесигнал. Все из-за интерференции, сообщает Минцифры республики.

Помехи на телеэкранах могут возникнуть завтра, 21 февраля, и продлятся до 16 марта. Сигнал может исчезнуть как и на несколько секунд, так и на 15 минут.

— Солнце — источник не только света, но и радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Когда Солнце оказывается ровно позади спутника связи – на линии с приемной земной станицей, сигналы со спутника глушатся более мощным сигналом Солнца. Расположение Солнца на одной линии со спутником и приемной антенной наземного ретранслятора длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник уходит из-под «солнечной засветки», — рассказали в ведомстве.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Республике Коми публикуется на сайте https://komi.rtrs.ru/ в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» https://komi.rtrs.ru/tv/breaks/ и Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

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