В Коми неработающие родители детей-инвалидов получат дополнительную поддержку

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В Коми планируют ввести дополнительные меры государственной поддержки неработающих родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Коми насчитывается 393 ребенка-инвалида, нуждающиеся в подгузниках. Их выдают в рамках индивидуальной программы реабилитации. За самостоятельно купленные подгузники люди получают компенсацию. Выплаты начисляются 104 жителями. Еще 71 человек покупает подгузники посредством электронного сертификата. Однако иногда компенсация не всегда покрывает затраты.

Глава Коми Владимир Уйба отметил, что одинокие неработающие родители, полностью посвятившие себя уходу за детьми, не должны нести дополнительные затраты. В прошлом году таким людям единовременно выплатили 5 тысяч рублей. Уйба добавил, что если компенсации не покрывают расходы, нужно ввести дополнительные меры поддержки. Этот вопрос глава Коми поручил республиканскому Минтруда.

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