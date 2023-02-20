Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 9:54

В Коми неработающие родители детей-инвалидов получат дополнительную поддержку

В прошлом году им выплатили по 5 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: ИВАНОВА Диана

Фото: ИВАНОВА Диана

В Коми планируют ввести дополнительные меры государственной поддержки неработающих родителей детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В Коми насчитывается 393 ребенка-инвалида, нуждающиеся в подгузниках. Их выдают в рамках индивидуальной программы реабилитации. За самостоятельно купленные подгузники люди получают компенсацию. Выплаты начисляются 104 жителями. Еще 71 человек покупает подгузники посредством электронного сертификата. Однако иногда компенсация не всегда покрывает затраты.

Глава Коми Владимир Уйба отметил, что одинокие неработающие родители, полностью посвятившие себя уходу за детьми, не должны нести дополнительные затраты. В прошлом году таким людям единовременно выплатили 5 тысяч рублей. Уйба добавил, что если компенсации не покрывают расходы, нужно ввести дополнительные меры поддержки. Этот вопрос глава Коми поручил республиканскому Минтруда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми каждой семье, в которой родился ребенок, подарят детский набор (подробности)