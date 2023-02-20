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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 11:10

В Коми мужчина повалил бывшую на пол и стал угрожать

Перед этим злоумышленник ударил ее поленом
Источник:kp.ru
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Койгородском районе на 46-летнего местного жителя завели уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина залез в дом к бывшей сожительнице, пока хозяйки не было дома. Он забрал некоторые вещи. Узнав об этом, пьяная женщина решила разобраться с бывшим и пригласила его в гости. Между ними возник конфликт. Женщина начала оскорблять мужчину. Тогда тот ударил ее поленом по руке. Далее подозреваемый повалил бывшую на пол и стал угрожать расправой, подтверждая это активными действиями. Возбуждено уголовное дело.

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