Сыктывкарец нашел чужую карту и восемь дней тратил с неё деньги

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В Сыктывкаре 54-летнего местного жителя признали виновным в краже 6 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В конце октября мужчина нашел на одной из улиц Сыктывкара банковскую карту. Горожанин расплачивался ей в магазинах в течение восьми дней. Только после этого владелица заблокировала свою карту. Сумма ущерба превысила 6 тысяч рублей. Мужчину нашли по камерам в магазинах. Суд приговорил его к шести месяцам принудительных работ. 10% заработка удержат в доход государства.

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