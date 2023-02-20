В Коми уменьшили сроки расселения четырех аварийных домов

Фото Управления ФССП России по Республике Коми

В Усть-Вымском районе сократили сроки переселения граждан из четырех аварийных домов в Микуне и Жешарте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Так, дом №15 по улице Комсомольской в Микуне должны были расселить до 31 декабря 2023 года, а дома на улице Первомайской, 27а и улице Макарова, 28, 3 и 6 в Жешарте – до 31 декабря 2024 года. В прокуратуре подчеркнули, что такие сроки противоречат тем, которые установлены программой переселения. Кроме того, дома находятся в таком состоянии, что они могут разрушиться. Прокуратура внесла протесты. После этого сроки расселения сократили.

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Соответствующий аукцион уже проведен (подробности)