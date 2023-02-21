Следком Коми возбудил уголовное дело по факту брошенного у мусоропровода ребенка

Фото: МВД по Коми

Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Печоры, которая бросила своего новорожденного ребенка около мусоропровода. ЧП произошло на Тентюковской улице в Сыктывкаре.

По предоставленной следователями информации, ЧП произошло16 февраля. Около 20:44 в дежурную часть позвонил мужчина и рассказал, что обнаружил возле мусоропровода младенца, который был одет и завернут в одеяло. Обнаружившим оказался лейтенант внутренней службы Сергей Митрофанов.

К настоящему моменту мать малыша уже разыскали сотрудники полиции в квартире у сожителя, у которого проживала периодически. Уголовное дело возбудили в МВД Коми и передали его в СК.

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