В ГИБДД Коми обратились к водителям из-за морозов

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В ГИБДД Коми 20 февраля опубликовали обращение к водителям. В сообщении представители ведомства предупредили о наступающих морозах и попросили соблюдать осторожность.

Водителям порекомендовали одеваться потеплее, а также проверять перед поездкой уровень топлива и исправность транспорта. В ГИБДД заверили, что сейчас все экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи.

– По информации синоптиков в Республике Коми ожидается морозная погода, с понижением температуры воздуха ночью ниже -23 градусов. Водителям, выезжающим за город, необходимо помнить, что на трассах, как правило, холоднее, следует из опубликованной информации.

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