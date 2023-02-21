Полиция Сосногорска разыскивает пропавшего Виктора Кузнецова

Фото: полиция Сосногорска

В ОМВД Коми по Сосногорску сообщили о пропаже Виктора Кузнецова. В настоящее время начались его поиски, уточняется в сообщении. Детали его исчезновения не приводятся.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170-177 см, худощавое телосложение, серые глаза, темные короткие волосы. Во что был одет пропавший, неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении Виктора Кузнецова, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 (2149) 56 701 или 102.

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