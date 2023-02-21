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НовостиОбщество21 февраля 2023 6:15

Мальчик из Сыктывкара серьезно пострадал в батутном парке

Жительница Коми получила 850 тысяс рублей за травму сына на батутах
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местная жительница взыскала с компании «Невесомость» 1 млн рублей за травму своего несовершеннолетнего ребенка в батутном парке Fly. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского районного суда

Ребенок получил травму в октябре 2022 года. Суд при принятии решения постановил, что ответчик не принял достаточные меры безопасности для посетителей. Из пояснения следует, что ребенок не мог предполагать в силу свой незрелости негативные последствия от несоблюдения правил.

В пользу несовершеннолетнего взыскали 650 тыс. руб., в пользу его матери 200 тыс. руб. Также компании был назначен штраф в размере 325 тыс. руб.

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