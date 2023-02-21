В поселке Коми забил фекальный ручей

Фото: Миян Емва + Княжпогостский район

В Синдоре забил ручей с канализационными отходами. Снимками с коричневой рекой поделились местные жители в социальных сетях. Оказалось, что коммунальная авария произошла из-за забитого колодца, в который попали тряпки, бытовые отходы и средства личной гигиены.

По словам сельчан, такая ситуация повторяется из раза в раз. Жители поселка требуют у властей решить проблему и избавить их от «реки-вонючки».

— Господи, как эта река-вонючка уже надоела. В самом деле, это уже не смешно даже. Как весна начинается, так у нас с колодца этого льётся на дорогу и летом.

Но есть и те, кто винит самих сельчан. По их мнению, авария происходит каждый раз из-за беспечности жильцов домов.

— Люди сами как свиньи поступают, так и живут. Вечно все вокруг виноваты, кроме них.

В администрации же ответили, что засор устранили, работу системы восстановили.

- Колодец был забит кухонными тряпками, влажными салфетками, предметами личной гигиены, ватными палочками и так далее. Это и привело к засору, - сообщили в администрации.

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