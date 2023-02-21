В ходе СВО погиб еще один военный из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Усть-Цильмы Петр Тиранов. Об этом на своей страницы в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Тиранов родился в Усть-Цильме. Он окончил Печорский промышленно-экономический техникум. Житель Коми служил рядовым. В ходе боевых действий он погиб. Уйба назвал покойного отважным воином. Глава республики выразил соболезнования родным и близким Тиранова.

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