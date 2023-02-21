В Коми стали на 177% чаще предлагать работу по вечерам

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В Коми стали чаще предлагать работу по вечерам. Об этом свидетельствует исследование hh.ru. Аналитики выяснили, что за год число таких вакансий выросло на 177%.

Так, вечернюю работу можно найти в сфере продаж, транспорта и IT-сфере. Немало предложений и в сфере образования: работодатели ищут репетиторов и преподавателей онлайн-школ.

- Наибольшая доля вакансий и как следствие спрос на вечерних работников держится в сфере ретейла (каждая третья вакансия или 27%), в сфере транспорта и логистики (11% вакансий с начала года), ИТ-сфере (10%). Также востребованы вечерние работники у работодателей из образовательных учреждений: 4% вакансий для репетиторов, преподавателей онлайн-школ, у компаний из сферы ресторанного бизнеса (4%), а также в банковском деле (3%), - говорится в исследовании.

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