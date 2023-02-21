Жительница Коми захотела стать инвестором и перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники украли у жительницы Сыктывдинского района более 2,15 миллиона рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В течение четырех дней с женщиной связывался неизвестный. Тот предложил ей дополнительный заработок. Собеседник пояснил, что нужно вложить деньги через некую платформу. Далее мошенники давали женщине различные указания. Жительница Коми взяла кредит и перевела мошенникам 2,158 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские ищут злоумышленников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у сыктывкарского «инвестора» 1,6 миллионов рублей (подробности)