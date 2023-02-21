В Коми введут временные ограничения на движение крупногабаритного транспорта

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В Коми ограничат движение фур на региональных и межмуниципальных дорогах. Об этом сообщает Минстрой республики. Запрет на передвижение крупногабаритного транспорта будет действовать с апреля по май.

В ведомстве предлагают ввести ограничения для обеспечения сохранности дороги и безопасности на них. Каждый желающий может оставить свое мнение и прокомментировать законодательную инициативу.

Перечень состоит из 225 участков республиканских и межрайонных дорог. В южных и центральных муниципалитетах Коми ограничения продлятся с 10 апреля по 9 мая, в северных (Усинске, Печоре, Ижемском и Усть-Цилемском районах) — с 24 апреля по 25 мая.

Для участков автодорог с усовершенствованным типом покрытия (асфальтобетонные дороги) вводится ограничение 6 тонн на ось транспортного средства, для автодорог с переходным типом покрытия (грунтовые дороги) - 1,5 тонны на ось транспортного средства.

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