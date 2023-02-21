Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 февраля 2023 9:26

Житель Коми украл у собственной бабушки бензопилу

Злоумышленника задержали
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сысольском районе 22-летнего местного жителя подозревают в краже бензопилы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что из ее сарая украли бензопилу. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 22-летний внук женщины. Ранее молодого человека привлекали к уголовной ответственности. Злоумышленник сорвал замок с двери и украл бензопилу. Инструмент он продал, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми украл планшет, еду и велосипед

Кроме того, мужчина незаконно хранил порох (подробности)