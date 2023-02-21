Стали известны подробности смертельного пожара в Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел во вторник, 21 февраля, в Троицко-Печорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в поселке Мылва. На улице Боровой загорелся двухэтажный деревянный дом с тремя подъездами. В результате пожара погиб мужчина.

В МЧС уточнили, что в 0.22 загорелась квартира. Когда прибыли пожарные, огонь охватил кровлю. К тому времени из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пожар удалось потушить в 5.26. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. В доме обнаружили тело мужчины 1945 года рождения.

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