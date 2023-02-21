В Сыктывкаре состоялась праздничная презентация книг о тружениках Прилузья

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Доме дружбы народов Республики Коми землячество «Прилузье» презентовало трёхтомник «Твои люди. Прилузье». В книгах отражена биография и судьба прилузцев. Издания посвящены руководителям, общественникам и труженикам Прилузского района, которые внесли значительный вклад в его развитие.

Презентация началась с исполнения гимна Республики Коми. Затем на сцене появились ведущие с приветственными словами. На мероприятии с речью выступили также жители Прилузья. Они сказали много добрых слов о своём родном крае.

Говоря о самой книге «Твои люди. Прилузье», редактор издания Авенир Низовцев отметил, что она прошла непростой путь перед тем, как выйти в свет.

В музыкальной части мероприятия перед зрителями выступили известные артисты Коми: Василий Рочев, Петр Шучалин, Анна Ульянова, Татьяна Филиппова, Вера Михайлова, а также танцевальный коллектив социального центра №2 «Молодушки».

В конце мероприятия некоторые зрители получили в подарок тома книг.

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