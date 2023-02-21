Как и когда пройдет Масленица в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре пройдут масленичные гуляния. О подробностях празднования рассказали в городской администрации.

Так, всех жителей Сыктывкара и гостей города приглашают 25 февраля на «Широкая Масленицу». На Стефановской площади будут организованы интерактивные площадки, катание на лошадях, забавы для детей и взрослых, а также торговля выпечкой и блинами.

- В Эжвинском районе, в Верхней Максаковке, Трехозерке, Краснозатонском праздник пройдет 26 февраля, в Выльтыдоре и Седкыркеще – 25 февраля. Предусмотрены также игровые программы, торговля. Народные гулянья будут проходить с 10 до 16 часов, - уточнили в мэрии.

В воскресенье же, 26 февраля, состоится фестиваль подледного лова «Трехозёрский карась».

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