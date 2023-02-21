Сыктывкарца в пятый раз судили за пьяную езду

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Сысольский районный суд признал 32-летнего жителя Сыктывкара виновным в управлении автомобилем в пьяном виде, такое преступление мужчина совершил уже в пятый раз. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарца уже четыре раза привлекали уголовной ответственности за езду в пьяном виде. 17 сентября житель Коми в очередной раз выпил. С разрешения знакомого мужчина сел за руль его Mitsubishi. Полицейские остановили машину на трассе «Вятка». Медосвидетельствование показало, что водитель пьян.

Мужчина не признал свою вину. Суд приговорил сыктывкарца к 1,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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