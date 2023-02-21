Библиотекарь из Сыктывкара отдал мошенникам более 140 тысяч рублей

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В Сыктывкаре молодой библиотекарь стал жертвой мошенников, которым отдал крупную сумму, взятую в кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

По данным ведомства, молодому человеку позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. По его словам, на сыктывкарца пытаются оформить кредит и предложил схему, как обезопасить его деньги.

Потерпевшего нисколько не смутило, что взятый им кредит аферисты посоветовали перевести на счет совершенно иного банка. Отправив деньги, он рассказал коллегам по работе о случившемся, а они разъяснили ему, что он общался с мошенниками, посоветовали немедленно обратиться в полицию.

Заявитель пояснил, что с ним по месту жительства была проведена беседа сотрудниками полиции, он знал о подобных случаях из СМИ, но после сообщений о ложном кредите, растерялся и забыл обо всех предостережениях.

Следственным Управлением по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество).

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