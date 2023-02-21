В Коми появится пункт временного содержания бродячих собак

Фото: пресс-служба Усть-Куломского района

В Усть-Куломском районе планируют обустроить пункт временного содержания бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Объект находится в здании бывшего маслозавода, расположенного на окраине Усть-Кулома. Там установили 25 вольеров, а в операционную привезли медоборудование. Возле приюта имеется высокое металлическое ограждение для выгула собак. На объекте собираются сделать ремонт и заменить отопление.

Аукцион на отлов и содержание собак уже провели. Подрядчик должен был начать отлов с понедельника, 20 февраля. Отловленную собаку осмотрит ветеринар. Животному сделают прививки, а также стерилизуют. Примерно через 17 дней собаку отпустят обратно, если его никто не заберет.

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