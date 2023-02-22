Силовики отработали в Коми сценарий захвата мэрии с заложниками

Фото: УФСБ Коми

В пресс-службе ФСБ Коми сообщили, что 21 февраля в ведомстве отработали учения совместно с МВД, УФСИН, МЧС, Росгвардией и ФСО. По легенде группа вооруженных лиц захватила Вуктыльскую компрессорную станцию «Газпром Трансгаз Ухта», а также администрацию города, взяв в заложники одного из сотрудников.

Во время мероприятия отработали все методы борьбы с терроризмом, методики проведения контртеррористической операции. Все цели были достигнуты успешно, отмечается в сообщении.

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