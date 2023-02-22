В отделении Социального фонда в Коми обновили номер контакт-центра

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В пресс-службе ПФР Коми сообщили, что с 21 февраля жители республики могут обратиться в контакт-центр за консультацией по социальным вопросам. В фонде предупредили, что телефон горячей линии центра обновился, позвонить теперь можно по телефону 8-800-200-07-66.

Желающие, в частности, смогут получить консультацию по вопросам материнского капитала, назначении единого пособия, оформления инвалидности, уточнения статуса поданного заявления.

Консультации можно получить с 8:00 до 18:00, звонок со всех городов и районов Коми бесплатный.

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