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НовостиОбщество22 февраля 2023 5:15

В отделении Социального фонда в Коми обновили номер контакт-центра

Звонок для жителей республики беслпатный
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В пресс-службе ПФР Коми сообщили, что с 21 февраля жители республики могут обратиться в контакт-центр за консультацией по социальным вопросам. В фонде предупредили, что телефон горячей линии центра обновился, позвонить теперь можно по телефону 8-800-200-07-66.

Желающие, в частности, смогут получить консультацию по вопросам материнского капитала, назначении единого пособия, оформления инвалидности, уточнения статуса поданного заявления.

Консультации можно получить с 8:00 до 18:00, звонок со всех городов и районов Коми бесплатный.

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