Глава Корткеросса привлекал на стройку на своем участке осужденных

Фото: администрация Корткеросского района

В Корткеросском районном суде будут рассматривать уголовное дело в отношении руководителя городской администрации Игоря Андреева. Чиновника обвиняют в использовании полномочий вопреки интересам службы. Информацию об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, в период с 1 августа по 31 октября 2022 года Андреев безвозмездно и неоднократно привлекал для работ на своем участке осужденных по уголовным и административным делам, которым вынесли наказание в виде исправительных работ.

В результате, как отмечается в сообщении, незаконные действия главы муниципалитета привели к тому, что цели наказаний в отношении осужденных достигнуты не были, также они повлекли подрыв авторитета органов местного самоуправления.

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