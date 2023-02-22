С мэрии Сыктывкара взыскали 50 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

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По информации Сыктывкарского городского суда, и.о. прокурора города потребовал взыскать с администрации Сыктывкара компенсацию морального вреда за нападение собаки на несовершеннолетнего ребенка.

По предоставленным данным, ЧП произошло во дворе дома на улице Зои Космодемьянской 1 марта 2023 года. Животное не нанесло вред пострадавшему, но повлекли «также нравственные страдания в виде боли и чувства страха». В целом, мальчик получил укушенную ссадину левой голени.

Суд учел при вынесении решения физические и моральные страдания, присудив компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

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