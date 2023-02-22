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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:11

Стилист из Ухты будет участвовать в новом шоу ТНТ

Он может выиграть миллион
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ТНТ

Фото: пресс-служба ТНТ

Стилист из Ухты Денис Ермаченков примет участие в новом шоу ТНТ «Бьюти Баттл», он может выиграть миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Новый проект стартует в субботу, 25 февраля. Там будут соревноваться стилисты. Вести программу будет Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZа. Один из участников шоу – ухтинский парикмахер. Стать стилистом Ермаченков хотел еще в подростковом возрасте. Однако он стал бухгалтером, а к парикмахерскому искусству вернулся позднее.

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