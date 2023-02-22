В Сыктывкаре директоров школ предупредили о риске завоза кори

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Директоров сыктывкарских школ предупредили о риске завоза кори. Об этом стало известно в ходе совещания с руководством образовательных учреждений.

По данным Роспотребнадзора, существует риск завоза инфекции на территорию республики из других государств. До директоров довели перечень мер, которые нужно соблюсти для профилактики заболевания.

- Для участников совещания был доведен перечень мер, которые должны проводиться в школах в период очередного эпидемического подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. В связи с имеющимся риском завоза коревой инфекции на территорию Сыктывкара и Республики Коми из сопредельных государств, были освещены необходимые мероприятия по профилактике заноса кори в образовательные организации, - сообщили в ведомстве.

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