В Коми молодая мать рассказала, почему оставила ребенка в подъезде

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Жительница Печоры, которая оставила своего ребенка в подъезде дома в Сыктывкаре, рассказала полицейским, почему так поступила.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло16 февраля. Около 20:44 в дежурную часть позвонил мужчина и рассказал, что обнаружил возле мусоропровода младенца, который был одет и завернут в одеяло. Обнаружившим оказался лейтенант внутренней службы Сергей Митрофанов. Мать малыша уже разыскали сотрудники полиции в квартире у сожителя, у которого она проживала периодически. В отношении 23-летней жительницы Печоры возбуждено уголовное дело.

Медики забрали малыша в Республиканскую детскую больницу. Сейчас он находится под присмотром врачей. Мать малыша рассказала, что она оставила ребенка из-за сложных семейных отношений с сожителем, передает телеканал «Коми гор».

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