«Угроза ракетного удара»: жителей Коми напугало сообщение по радио

Фото: Шахиджанян Сергей

На радиоволне «Юмор FM» прозвучало сообщение об объявленной в городе воздушной тревоге. Об этом сообщают жители Сыктывкара. По их словам, женский голос передавал тревожное сообщение.

— Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара, — говорится в сообщении под оглушительный вой серен на заднем фоне.

Предположительно, радиостанцию могли взломать, так как тревога не звучала на всех частотах, как это бывает при реальной опасности. Сообщения о том, что радиостанции передавали угрозу ракетного удара передают и жители других регионов России, например, подобную тревогу слышали с утра жители Башкирии.

Напомним, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длится до пяти минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.

Настоящая тревога также отличается тем, что звучит абсолютно на всех частотах радио и объявляется по телевизору.

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