Госкомитет ГО и ЧС Коми: воздушная тревога по радио является фейком

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По всей России слушатели радио испугались воздушной тревоги, которую передавали на станции. Женский голос под вой сирен предупреждал о ракетном ударе. Однако сообщение оказалось фейком: частоту взломали. Об этом сообщили в МЧС России, а в региональном Госкомитете это подтвердили.

В ведомстве попросили жителей Коми не поддаваться панике и соблюдать рекомендации МЧС.

Напомним, что в том случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длится до пяти минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.

Настоящая тревога также отличается тем, что звучит абсолютно на всех частотах радио и объявляется по телевизору.

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