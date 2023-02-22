В Коми мужчина незаконно поймал в ловушку лося

Фото: pixabay.com

В Прилузском районе 43-летнего жителя поселка Усть-Лопью признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ, изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, а также в незаконной охоте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Еще весной 2017 года во время ремонта веранды мужчина нашел два ружья. Житель Коми предположил, что оружие осталось после смерти его тестя, который был охотником. Фигурант оставил оружие себе. Кроме того, мужчина обнаружил пять банок пороха, боеприпасы и приспособления для их изготовления. Сдавать все это в полицию он не стал. Мужчина зарядил для личного использования более 20 патронов.

Осенью 2022 года злоумышленник, не имеющий разрешения на охоту, соорудил в лесу ловушку, в которую попал лось. Суд приговорил мужчину к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно. С него взыскали 61 тысячу рублей в качестве компенсации ущерба животному миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми незаконно добыли двух северных оленей и двух лосей (подробности)