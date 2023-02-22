Ревнивый житель Коми до смерти избил знакомого

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В Прилузском районе местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в апреле. На почве ревности пьяный мужчина избил своего знакомого. После этого злоумышленник покинул место преступления. Через некоторое время пострадавший скончался. Коллегия присяжных заседателей признала фигуранта виновным.

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