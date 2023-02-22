В Коми бизнесмену дали условный срок за мошенничество 2,3 миллиона рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Бизнесмен из Сыктывкара, осужденный за покушение на мошенничество при ремонте асфальта в детском саду, не смог оспорить обвинительный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в 2019 году бизнесмен заключил контракт на замену асфальтобетонного покрытия в детском саду №60. Цена контракта составила 2,3 миллиона рублей. Работы нужно было выполнить до 31 июля 2019 года.

Однако предприниматель уложил асфальтобетонного покрытия поверх уже существующего. Далее бизнесмен изготовил документы о приемке работ. Но руководство детсада осталось недовольным качеством работ и отказалось выполнять обязательств по контракту. Бизнесмен обратился в суд, чтобы взыскать деньги с детсада, но ему отказали. На предпринимателя завели уголовное дело о покушении на мошенничество. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Фигурант обжаловал это решение. Однако Верховный суд Коми оставил приговор без изменения.

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Он обжаловал приговор (подробности)