Двухфакторная аутентификация на Госуслугах станет обязательной для жителей Коми

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С 1 июня 2023 года двухфакторная аутентификация на Госуслугах станет обязательной. Об этом сообщает Минцифры Коми. Теперь ввода пароля и логина будет недостаточно.

Жителям республики рекомендуют не дожидаться лета и установить дополнительную защиту уже сейчас. Так вы защитите свои данные от хакерских атак, говорят в ведомстве.

— Двухфакторная авторизация (2fa) — это важная мера безопасности, которая становится все более популярной в современном цифровом мире. С 1 июня 2023 года двухфакторная аутентификация на Едином портале государственных услуг станет обязательной. Рекомендуем повысить безопасность уже сейчас, не дожидаясь июня, — прокомментировал решение Минцифры России первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Виталий Осипов.

Это означает, что любой пользователь, получающий доступ к Госуслугам, должен будет предоставить две части информации, прежде чем он получит доступ к личному кабинету на портале.

Пользователи Госуслуг уже сейчас могут воспользоваться преимуществами повышенной безопасности, обеспечиваемой 2fa. Настроить ее довольно просто.

Для этого необходимо перейти на официальный сайт gosuslugi.ru, авторизоваться в личном кабинете и следовать следующим инструкциям:

1. Перейдите в раздел «Безопасность» профиля.

2. Проверьте, правильно ли указан номер телефона в разделе «Вход с подтверждением по смс». Если номер указан неверно, измените его.

3. Переведите переключатель в активное положение — он станет синего цвета.

4. Введите пароль, чтобы подтвердить действие.

После того как вы настроите 2fa для своей учетной записи, для всех последующих входов в систему будут требоваться две части информации: ваше имя пользователя/пароль и уникальный код, направленный на ваш сотовый телефон в виде сообщения.

Этот дополнительный уровень безопасности значительно затрудняет хакерам доступ к вашей учетной записи, поскольку для этого им потребуются обе части информации.

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