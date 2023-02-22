На экс-директора центра «Мой бизнес Коми» завели новое уголовное дело

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В отношении бывшего директора центра «Мой бизнес Коми» Сергея Жеребцова возбуждено новое уголовное дело. Соответствующую информацию озвучили в Сыктывкарском городском суде.

Как сообщалось ранее, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения фигуранту. Ему инкриминируют покушение на мошенничество на сумму более 9 миллионов рублей. Обвиняемому запретили определенные действия. Суд учитывал характеристику личности Жеребцова и обстоятельства преступления. Позднее следствие разрешило фигуранту покинуть столицу Коми «по семейным обстоятельствам».

На заседании не было ни обвиняемого, ни его защитника. Суд наложил арест на 400 тысяч рублей. Эти деньги принадлежали центру. По версии следствия, Жеребцов украл их под видом оплаты услуг индивидуального предпринимателя. На заседании также стало известно, что на бывшего директора завели дело о покушение на присвоение (растрату) с использованием своего служебного положения. Жеребцов свою вину не признает и от дачи показаний отказывается, передает БНК.

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