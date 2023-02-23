В результате перестрелки в Ухте пострадала девушка

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В минувшее воскресенье, 19 февраля, в поселке Дальний произошла перестрелка. В результате случившегося пострадала девушка. О случившемся сообщили очевидцы. ЧП случилось около магазина «Миша».

– Пострадала девушка от выстрела в спину из травматического пистолета, плюс ко всему неизвестные разбили три окна дорогостоящего автомобиля, – рассказали свидетели случившегося.

В полиции отметили, что все произошло из-за денег. Одни из участников перестрелки заняли и не вернули деньги у других. На встречу обе стороны пришли с оружием – пневматическим и травматическим пистолетом.

Женщина попала в перестрелку случайно, получив синяк на спине. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

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