В результате перестрелки в Ухте пострадала девушка

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В минувшее воскресенье, 19 февраля, в поселке Дальний произошла перестрелка. В результате случившегося пострадала девушка. О случившемся сообщили очевидцы. ЧП случилось около магазина «Миша».
– Пострадала девушка от выстрела в спину из травматического пистолета, плюс ко всему неизвестные разбили три окна дорогостоящего автомобиля, – рассказали свидетели случившегося.
В полиции отметили, что все произошло из-за денег. Одни из участников перестрелки заняли и не вернули деньги у других. На встречу обе стороны пришли с оружием – пневматическим и травматическим пистолетом.
Женщина попала в перестрелку случайно, получив синяк на спине. В результате случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.
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