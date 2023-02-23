Водитель автомобиля Mazda сбил в Коми 50-летнюю женщину

Фото: ГИБДД Коми

По информации ГИБДД Коми, в Ухте в результате наезда пострадала 50-летняя женщина. ДТП, по предоставленным данным, произошло 22 февраля, около 21:00.

В ведомстве уточнили, что авария была зарегистрирована на улице Юбилейной. В результате случившегося женщина получила травмы различной тяжести.

В настоящий момент расследование случившегося продолжается. Инспекторы устанавливают все причины аварии.

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