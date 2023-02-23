Среднестатистический мужчина в Коми женат и получил среднее образование

Фото: архив КП

Согласно итогам переписи населения в 2020 году, в Коми среднестатистический мужчина женат, получил среднее профессиональное образование и работает. Его средний возраст – 38 лет.

В республики доля мальчиков и подростков составляет 21%, мужчин трудоспособного возраста – 65%, старше – 15%.В браке состояли 62% мужчин, 13% не регистрировали отношения, а 9% успели уже развестись. Высшее образование есть у 169 человек из 1 000, неполное высшее – у 16, а среднее профессиональное – у 391.

В качестве источников доходов основную трудовую деятельность назвал каждый второй мужчина, остальные сообщили о получении пенсии. Коми языком владеют 16% респондентов, коми национальности 21% мужчин, русские – 71%.

Сообщается, что по статистике наблюдается снижение численности населения мужского пола. Исследование показало, что на каждую тысячу мужчин приходится 1 160 женщин. Преобладание женского пола увеличивается с 35-летнего возраста.

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