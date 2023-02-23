В Коми начались поиски пропавшего 47-летнего Андрея Зашихина

Фото: Лиза Алерт Коми

В Коми начались поиски 47-летнего Андрея Зашихина, сообщили волонтеры регионального «Лиза Алерт». По предоставленным данным, мужчина вышел из дома в Воркуте 17 февраля, и с тех пор о нем ничего неизвестно Приметы: рост – 175 см, худощавое телосложение, голубые глаза, короткие седые волосы.

Был одет: красно-синяя клетчатая куртка, темно-синие джинсы, черные сапоги.

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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