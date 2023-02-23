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НовостиОбщество23 февраля 2023 13:57

«Душа разрывается»: во время СВО погиб молодой уроженец Коми

Близким Алексея Новосельцева приносят соболезнования жители республики
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сегодня, 23 февраля, стало известно о гибели уроженца Сосногорска Алексея Новосельцева. По предоставленным данным, мужчина потерял жизнь 25 января, дата похорон пока неизвестна.

– Вечная и светлая память. Соболезнования родным и близким. Очень жалко, – выражают свое горе местные жители.

В окружении Алексея рассказали, что он был добрым и талантливым человеком. Его назвали музыкантом от Бога.

– Душа разрывается. Уходят такими молодыми и красивыми, так не должно быть, – не могут поверить в произошедшее его близкие.

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