Житель Коми пострадал в перевернувшемся автомобиле

Фото: архив КП

В Сысольском районе произошла авария с легковым автомобилем, сообщили 23 февраля в ГИБДД Коми. По предоставленной информации, мужчина на автомобиле «Шевроле» вылетел в кювет и перевернулся.

Уточняется, что ДТП зарегистрировано на дороге Чебоксары – Сыктывкар. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел в левый кювет.

В результате аварии он получил различные травмы. Детали произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД,

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